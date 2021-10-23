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أمطار وشبورة وسحب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

10:50 م السبت 23 أكتوبر 2021
أمطار وشبورة وسحب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

شبورة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 24 أكتوبر إلى يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021.

- يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غدا الأحد، من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة (20% تقريبا).

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة على النحو التالي:

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شبورة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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