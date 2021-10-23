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يمتص زيادات الرواتب.. "عمال مصر" يعلق على ارتفاع أسعار السلع

10:46 م السبت 23 أكتوبر 2021
يمتص زيادات الرواتب.. "عمال مصر" يعلق على ارتفاع أسعار السلع

مجدي البدوي

كتب- يوسف عفيفي:

طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية بالمحليات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع ارتفاعا غير مبرر.

وأضاف البدوي، لمصراوي، أن زيادة تلك الأسعار أصبحت تمثل عبئا كبيرا على أصحاب الدخول الضعيفة لأنها تمتص كل الزيادات في الرواتب التي أقرتها الدولة مؤخرا من أجل تحسين أحوال المواطن اقتصاديا واجتماعيا.

وشدد على أن هناك تضخم يجتاح العالم حاليا ويتسبب في زيادة أسعار السلع لكن ليس بالشكل الذي يسعى بعض التجار فرضه على المواطنين البسطاء دون أسباب واضحة غير الجشع.

ودعا البدوي، منظمات المجتمع المدني بمساعدة الأجهزة التنفيذية في توفير البدائل وإقامة حملات توعية لرفض شراء السلع المبالغ في أسعارها.

وحث نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المواطنين بضرورة إبلاغ جهاز حماية المستهلك وكذلك الأجهزة الرقابية في حالة الكشف عن التلاعب في الأسعار.

مجدي البدوي زيادات الرواتب اتحاد عمال مصر ارتفاع أسعار السلع

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