وزير الري: إثيوبيا سببت إرباكًا في نهر النيل بسبب معلومة مغلوطة

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه لا بد أن يكون هناك تناغم في تشغيل السدود كالسد العالي، وسد النهضة، والسدود السودانية.

وأضاف عبدالعاطي في حوار مع الإعلامي نشات الديهي، عبر فضائية "TeN" أنه نتيجة غياب التنسيق بين إدارة السدود في الدول الثلاث حدث جفاف وفيضان وارتباك في نظام النهر على مدار عامي 2020 و2021".

وأوضح الوزير: "بسبب إرسال الجانب الإثيوبي إخطار بملء 13.5 مليار متر مكعب من المياه، خزنت السودان مياه وكذلك اتخذت مصر عددًا من الإجراءات، لكن إثيوبيا لم تتمكن في النهاية من التخزين".

وتابع: "سببوا ارتباكًا في نظام النهر بسبب معلومة مغلوطة، بالإضافة إلى أنهم لم يستفيدو شيئًا من الملء الأول ولم يخطر السودان به وتعرضت لأزمة".