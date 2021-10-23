الأرصاد: الهواء الناقل لغازات بركان إسبانيا بعيد تمام عن البلاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد، إن بركان لابالما نشط منذ شهر تقريبًا، ولا يوجد أي علامات حتى الآن لتوقف هذا النشاط؛ وخلال الأسبوع الماضي زادت حدة الزلازل الأرضية هناك وانبعاثات الرماد والغازات البركانية وتدفق جديد للحمم البركانية، حيث دمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وأضافت في بيان لها، أنه من ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وهو غاز يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضباب بركاني رمادي يسمى (Vog).

والسؤال الأهم هنا هل تصل هذه الغازات الي جمهورية مصر العربية؟ والي أى مدي يكون تأثيرها؟

- في 18 من أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية أثارًا خافتة مرئيه من Vog تتدفق في اتجاه أوروبا وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق حيث كانت تنشر غربًا فوق المحيط الأطلنطي؛ كما أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير حيث يتوقع الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء السطحي والحد الأدنى من الأمطار الحمضية على أوروبا والمناطق المحيطة تبعًا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.

- من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتي جمهورية مصر العربية يتضح أن مسار الهواء الناقل للـvog بعيد تمام عن البلاد ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل على نقل الغاز وغير متوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية على السواحل الغربية بفرص ضعيفة.