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وزير الري إلى الشعب المصري: نواجه مشكلة مياه.. "مسألة مفيهاش هزار"

09:48 م السبت 23 أكتوبر 2021
وزير الري إلى الشعب المصري: نواجه مشكلة مياه.. "مسألة مفيهاش هزار"

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه مشكلة مياه، لابد من تكاتف الشعب والدولة لحلها في أسرع وقت ممكن.

وتوجه برسالة إلى الشعب المصري، على هامش حواره مع الإعلامي نشات الديهي عبر قناة "TEN" قائلًا: "نواجه مشكلة مياه ولو لم نتكاتف سويًا ستتفاقم المشكلة".

وذكر أن الأمر لن يتحقق إلا بتكاتف الدولة والشعب ووجود درجة من الوعي وترشيد كبير في الموارد المائية وعدم تلويث المجاري بإلقاء القمامة والحيوانات النافقة، مناشدًا المواطنين للتوقف عن تلويث المجاري المائية وتغيير نمط الزراعة.

ولفت وزير الري، إلى أن الخطوات السابقة والمشروعات التي تنفذها الدولة تمنع التعرض لأزمة مياه، متابعًا عن سد النهضة: "مفيش هزار في مسألة المياه والاتفاق الملزم من مصلحة إثيوبيا قبل أن يكون من مصلحة مصر".

محمد عبدالعاطي وزارة الري قناة Ten الموارد المائية القمامة

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