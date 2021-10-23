وزير الري: مصر دولة رائدة في إدارة المياه.. نعيد تدوير 20 مليار متر مكعب

(مصرواي):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات بالنسبة لقضية المياه خصوصا فى الدول النامية، وأن التغيرات المناخية من ضمن التحديات التى تواجه قضية المياه، وحيث إن هناك موجات جفاف قادمة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التمويل من أهم التحديات التي تواجه أزمة المياه، والعالم يحتاج من 150 إلى 200 مليون دولار يجب توافرها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة "TEN"، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف المياه، ونسبة الفرد من المياه في مصر وصل إلى 500 متر مكعب سنويًا بسبب الزيادة السكانية، مضيفًا بأن المنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة في إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب، قائلًا: "كفاءة المياه المعالجة في مصر هي الأعلى، والعالم يتجه الآن إلى إعادة معالجة المياه لمواجهة الطلب".

وتابع وزير الري: "سنشرك المزارعين في ندوة بأسبوع المياه لعرض تجربتهم في نظم الري الحديثة، وجرى الاستعانة بشركات مصرية لتطبيق تكنولوجيا الزراعة في السعودية، كاشفًا أن تكلفة تحلية متر المياه من البحر الآن 30 سنتًا بعد أن كانت 2 دولار، وأن مصر تقوم بتعظيم والاستفادة من كل نقطة مياه".