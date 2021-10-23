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وزير الري: موجات جفاف غير مسبوقة تضرب العالم بسبب التغير المناخي (فيديو)

08:43 م السبت 23 أكتوبر 2021
وزير الري: موجات جفاف غير مسبوقة تضرب العالم بسبب التغير المناخي (فيديو)

وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أبرز التحديات التي تواجه قضية المياه في مصر.

وأضاف عبدالعاطي، في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TEN"، مساء اليوم السبت، أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تتسبب بدورها في زيادة الطلب على المياه، متابعًا أن التغيرات المناخية أيضًا ستسبب تحديًا.

وقال الوزير إن خطورة التغيرات المناخية، أنها تؤدي لتغير أماكن سقوط الأمطار، وتحولها لسيول أو أعاصير كما حدث العام الحالي في ألمانيا وهولندا وعُمان، مضيفًا أن تلك التغيرات ستؤدي لحدوث موجات جفاف شديدة غير مسبوقة، بالإضافة إلى مشكلات التصحر.

وتابع الوزير، أن كل هذه التحديات يجب أن تقابل بوعي تام من الجميع، حيث يجب أن تحظى باهتمام كل المصريين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف المياه.

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري جفاف التغير المناخي قضية المياه في مصر

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