​بداية من الغد وللمصريين.. الكويت تعيد إصدار كافة تأشيرات الدخول

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة الكويتية، عودة إصدار كافة تأشيرات الدخول إلى أراضيها (فيزا) بكل أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لكورونا المعتمد بالكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي، وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، بمعاودة إصدار هذه التأشيرات بكل أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المعتمد بالكويت، والذي يتمثل في: (أكسفورد /أسترازينيكا ـ فايزربوينتك - موديرنا - جونسون آند جونسون).

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا القرار يطبق اعتباراً من غد الأحد الموافق 24 أكتوبر2021، والالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (971) الصادر بتاريخ 18/8/2021 في شأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل أيضا.

من جانبه، أشاد كشف علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمقيم بالكويت، بقرار الحكومة الكويتية، بشأن عودة إصدار كافة تأشيرات الدخول إلى الكويت بكل أنواعها.

وأوضح سليم لمصراوي، أن القرار الكويتي يشمل كل الجنسيات ومنهم مصر، ما عدا بعض الجنسيات الصادر بشأنها قرارات سابقة تتنافى مع ذلك.

عودة الحياة الطبيعية ودخول بلادها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين.

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