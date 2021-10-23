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السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروعات إنتاج الأسمدة

05:45 م السبت 23 أكتوبر 2021
السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروعات إنتاج الأسمدة

الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويساهم في توفيرها للسوق المحلي لدعم احتياجات المزارعين، ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلحة.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد القصير وزير الزراعة مشروعات إنتاج الأسمدة

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