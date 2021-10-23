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أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع أسقف البحر الأحمر دور المؤسسات الدينية في توعية المواطنين

05:08 م السبت 23 أكتوبر 2021
أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع أسقف البحر الأحمر دور المؤسسات الدينية في توعية المواطنين

الدكتور نظير عياد

القاهرة- أ ش أ:

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وناقشا دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على وعي الناس ومواجهة المشكلات المجتمعية التي تهدد استقرار المجمتع

جاء ذلك على هامش القافلة التي وجّهها المجمع لواعظات الأزهر إلى البحر الأحمر، وحضر اللقاء الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات وممثلي منطقة الأزهر المركزية ومنطقة الوعظ.

وأكد الحضور - خلال اللقاء - على العلاقات المتينة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وما ينتجه ذلك من تعاون مستمر ومثمر يحقق الصالح العام ويضيع الفرصة على المتربصين بمصر.

واستعرض الجانبان الجهود المشتركة بين المؤسستين في سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية السليمة، سواء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية من خلال حملات وقوافل التوعية والندوات المشتركة بين الجانبين.

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الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر

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