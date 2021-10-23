بـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستقبل رحلات المدارس وزائريها لقضاء الإجازات –صور

كتب- أحمد مسعد:

قال د.محمد رجائي، رئيس إدارة حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان في الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بخمسة جنيهات فقط.

وأضاف رجائي أن الحديقة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية نتيجة الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالنظافة رغم آلاف الزائرين يوميًّا، وتوفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة؛ مثل حديقة الأطفال التي افتتحها وزير الزراعة بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من الأطفال لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها.

وتابع رئيس إدارة حدائق الحيوان: توجد أيضًا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدالات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفي نوعًا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدالات النهرية مجموعة من البدالات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة وتتوسطها نافورة.

وقال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة: وعلى صعيد الحياة البرية تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيهًا واحدًا وأيضًا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر؛ حيث تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف، وتم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف الساعة لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.