تصل لـ 770 جنيها سنويا.. ننشر إجراءات وقيمة عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت جامعة القاهرة إجراءات استخراج عضوية المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة.

وقالت الجامعة، في منشور لها، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت، إن هذه العضوية متاحة للطلاب داخل الجامعة وكذلك للطلاب من خارجها.

وتبلغ قيمة اشتراك الطلاب المقيدين بجامعة القاهرة نحو 40 جنيها فقط وذلك لمدة العام الدراسي الكامل.

وبالنسبة للطلاب من خارج جامعة القاهرة تكون المصروفات على النحو التالي، مضافا إليها 20 جنيها ثمن بطاقة العضوية.