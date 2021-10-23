"اتصالات الشيوخ" تطالب بإسراع صدور لائحة "البيانات الشخصية" لمواجهة تسريب بيانات العملاء

كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذي تأخر صدوره، مؤكدًا أن استمرار تأخرها يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين.

وأكد توفيق، في تصريحات له اليوم السبت، أن أحدث دراسة أصدرتها شركة “سينتوريون للاستشارات” Centurion Consulting لصالح شركة “زوهو كورب ” Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية، أظهرت أن 90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء، لافتًا إلى أنها نتيجة كارثية، تبرز إلى أي مدى هناك تراجع كبير في وعي الشركات بسياسات حماية خصوصية البيانات، وهو ما يتطلب الإسراع بإصدار اللائحة وحملة موسعة لتوعية الشركات بالقانون ومتطلبات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشار توفيق إلى هناك شكوى عامة من المواطنين من تسريب أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية وتلقيهم اتصالات عديدة من الشركات العقارية وغيرها من الشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها بشكل يتعدى على الخصوصية، وهو ما يجب التصدي له بقوة وحماية حقوق المواطنين في عدم تداول بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، ومعاقبة الشركات غير الملتزمة.