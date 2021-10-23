يضاهي أحدث المواني العالمية.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، ومنها أعمال إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح.

وتستخدم هذه الخطوط في نقل البضائع، خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط؛ خصوصًا مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترًا.

واطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي للمشروع؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15% والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 75% والطرق الداخلية 8%.

وأكد الوزير ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا؛ حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كل خدمات السفن على الأرصفة ومحطات الميناء الجديدة.

وأكد الوزير أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، تسير معدلات التداول في الحوضَين الأول والثاني بمعدلات مرتفعة، حيث حققت ميناء السخنة زيادة في معدلات تداول الحاويات خلال النصف الأول من العام بنسبة ٣٩٪ مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما حقق الميناء زيادة ٢٣٪ في حجم الصادرات عن العام السابق.

وأكد زكي أن الأعمال الجارية بالميناء تسهم في رفع تصنيف ميناء السخنة ضمن مثيلاتها على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الأنشطة الموجودة بالأرصفة الجديدة تضم أرصفة حاويات وبضائع عامة وأرصفة رورو (دحرجة السيارات) وفحم وصب سائل وبضائع كيماوية، وذلك في إطار تنوع الأرصفة التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لإنشائها داخل ميناء السخنة تزامناً مع أعمال التطوير التي تجرى في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية.

وعقد وزير النقل بحضور رئيس المنطقة الاقتصادية اجتماعًا مع وفد شركة "فان أورد" العالمية المتخصصة في أعمال التكريك والتي ستقوم بتنفيذ أعمال التكريك لعدد 4 أحواض يتم إنشاؤها بإجمالي 55 مليون متر مكعب، ضمن استكمال أعمال تطوير ميناء السخنة.

وأكد وزير النقل ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو أعمال التكريك والالتزام بكل إجراءات السلامة والأمان للأفراد والأرصفة أثناء أعمال التنفيذ.