"مصر للطيران" تسير غدا 73 رحلة لنقل 8765 راكبا و7 رحلات شحن جوي

القاهرة- أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 73 رحلة جوية لنقل 8 آلاف و765 راكبا، إلى وجهات محلية ودولية، بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها ستسير غدا 52 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، برشلونة، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

وأضافت أن الرحلات الداخلية تشتمل على 21 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم.​