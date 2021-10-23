Masrawy logo white

"مصر للطيران" تسير غدا 73 رحلة لنقل 8765 راكبا و7 رحلات شحن جوي

03:21 م السبت 23 أكتوبر 2021
"مصر للطيران" تسير غدا 73 رحلة لنقل 8765 راكبا و7 رحلات شحن جوي

شركة مصر للطيران

القاهرة- أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 73 رحلة جوية لنقل 8 آلاف و765 راكبا، إلى وجهات محلية ودولية، بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها ستسير غدا 52 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، برشلونة، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

وأضافت أن الرحلات الداخلية تشتمل على 21 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم.​

هذا المحتوى من

مصر للطيران رحلات شحن جوي رحلات جوية الرحلات الداخلية

الخبر التالى:

يضاهي أحدث المواني العالمية.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا