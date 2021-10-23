بمشاركة ممثلي ٢٧ دولة.. ختام فعاليات دورة هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ختام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي استضافت مصر اجتماعاتها التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي ٢٧ دولة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار ثلاثة أيام.

وأكد عزوز، الذي تم انتخابه خلال فعاليات الاجتماعات رئيسًا للهيئة، لمدة عامَين، أن اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين، أسفرت عن عدد من التوصيات المهمة، شارك في صياغتها ممثلو الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المشاركة، والتي تهدف إلى تنمية المراعي والغابات، فضلًا عن تعميق دور الهيئة في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تأكيد أهمية تعزيز الجهود من أجل الحد من تدهور الغابات والمراعي والتصحر، فضلًا عن تعزيز التكامل بين إدارة الثروة الحيوانية في إطار نظم الإنتاج الحرجية والشجرية، بما يسهم في توفير الأغذية والألياف وتدوير الكتلة الحيوية وتخزين الكربون ومنع الحرائق في البراري والقدرة على الإصلاح وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة المياه وخصوبة التربة، والتصدي للثغرات في البيانات المهمة بشأن حالة الغابات والمراعي في المنطقة من أجل توضيح التنوع في نظم المحاصيل وتعزيزه وإدارة التربة والمحاصيل والمياه والثروة الحيوانية والعناصر المغذية والمراعي والأشجار في المراعي والنظم الزراعية المختلطة بالغابات والمراعي في المنطقة.

وتابع عزوز بأنه تم أيضًا تأكيد تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة والتي تسهم في الإدارة المستدامة للغابات والأراضي، من خلال برامج بناء القدرات الزراعية وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق؛ لا سيما للنساء والشباب، ودمج نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام في البرامج والمشروعات الحالية والمقبلة والتي تدمج التحليلات بشأن الحساسية تجاه النزاعات والمحددة لكل بلد من أجل عدم تفاقم المزيد من التدهور.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة شجعت أعضاءها على ضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية والمبادرات العالمية الأحرى بغية تعبئة الموارد من أجل برامج الإصلاح واسعة النطاق والتي تهدف إلى عكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية ووقف التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز سلامة النظم الأيكولوجية، والاستفادة من الموارد الفنية المتاحة للمنظمة لتعزيز القدرات في المجالات المتعلقة بتنمية الغابات والمراعي، ومنها إصلاح المناظر الطبيعية والإدارة المستدامة للغابات والمراعي وحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح عزوز أنه تم تأكيد المضي قدماً في تنفيذ المزيد من الأنشطة للشبكة الإقليمية المعنية بحرائق الغابات والبراري في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والشبكة المعنية بصحة الغابات والأنواع الغازية في الشرق الأدنى، وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن حماية الغابات.

وتقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالشكر إلى جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستضافتها فعاليات الدورة، والتنظيم الجيد لها.

وشارك في اجتماعات الدورة الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل المقيم والمدير المساعد للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ميتي ويكي مدير قسم الغابات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور عبد الحميد آدم رئيس قسم الغابات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور يوسف سرنقل رئيس الدورة الـ24 لهيئة الغابات والمراعي، ومندوبي الدول الأعضاء في الهيئة، ووزير الزراعة والغابات السوداني، ووزير الأمن الغذائي الباكستاني، ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.