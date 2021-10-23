المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير مناظير من جامعة أمريكية
القاهرة- أ ش أ:
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور محمد عثمان على أستاذ الجهاز الهضمى والمناظير بجامعة بايلور تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 27 نوفمبر القادم .
وتستقبل المستشفى - حالياً - الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.
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