بيد البابا.. تدشين ٦ مذابح بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر

كتب مينا غالي

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، ستة مذابح في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس في مدينة بدر، بحضور خمسة من أحبار الكنيسة، كما دُشِن حضن الآب والأيقونات.

وجاءت المذابح الستة التي تم تدشينها كالتالي:

* كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي:

- المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

- المذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس.

- المذبح القبلي على اسم الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين.

* كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي:

- المذبح الرئيسي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.

- المذبح البحري على اسم رؤساء الملائكة الثلاثة ميخائيل وغبريال ورافائيل.

- المذبح القبلي على اسم الشهيدة دميانة والقديسة مارينا.