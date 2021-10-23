الشقة بـ244 ألفا.. أسعار وأنظمة سداد شقق 15 مايو بالإسكان التعاوني

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء، في طرح كراسات شروط شقق 15 مايو للبيع، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 أكتوبر الجاري.

ويصل عدد الشقق الجاهزة للحجز لـ50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم ٣١، بمساحات تتراوح بين ٦٨ إلى ٨٥ مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

وجاءت نظم السداد والأسعار ومقدمات الحجز على النحو التالي:

الأسعار:

ويجد العديد من المساحات داخل الوحدات المطروحة، حيث يصل سعر الوحدة الـ68 مترا 244 ألفا و800 جنيها، والوحدة الـ70 مترا بـ252 ألف جنيه، والوحدة الـ84 مترا سجلت 302 ألف، وأخيرا الوحدة الـ85 سجلت 306 آلاف جنيه، وتتراوح مقدمات الحجز من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.

أنظمة السداد:

يوجد العديد من أنظمة السداد، حيث يتم سداد 30% أو 40% أو50% أو 60 % من ثمن الوحدة حتى الاستلام والتعاقد.

ولو تم تطبيق نظام سداد للوحدة الـ70 مترا على 20 سنة، سيكون ثمنها 252 ألف جنيه، ومقدم الحجز 24 ألفا، ودفعة التخصيص 24 ألفا ثم دفعة الاستلام 24 ألفا، وبهذا يكون سدد المتقدم 30% من الوحدة والباقي على أقساط لمدة 20 سنة قيمة القسط 4715 جنيها.

ويتم شراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، على أن يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

وجاءت جداول السداد والأقساط على النحو التالي:​