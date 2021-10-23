الجيزة: رفع 600 طن مخلفات من أراضي فضاء بحدائق الأهرام.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:​

شنت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة - في بيان اليوم - أنه تم رفع 600 طن تراكمات ومخلفات من 20 قطعة أرض فضاء غير مسورة بمنطقة الضغط العالي والثروة المعدنية وتحويل البعض منها إلى ساحات لخدمة القاطنين في المنطقة.

وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم حيث تم الدفع بـ15 معدة متنوعة لرفع المخلفات على مدار يومين، لافتا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.​