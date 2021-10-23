"صناعة النواب": مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق ليست عبر التسعير

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لا يستهدف المزيد من الأعباء على المواطنين في أسعار المرافق والخدمات.

وأضاف السلاب، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن القانون يهدف في المقام الأول إلى تحسين الخدمات والمرافق وتطويرها بحيث تكون جيدة تتماشى مع التنمية التي تشهدها مصر حاليًّا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لديه استراتيجية في إدارة المشروعات ودائمًا تكون أكثر مرونة ونجاحًا من إدارة الجهات التنفيذية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن التخوفات التي توجد في الشارع بين المواطنين بشأن الموافقة على القانون في مجلس النواب، مشروعة شكلًا لا مضمونًا، موضحًا أن القانون يهدف إلى المشاركة من القطاع الخاص في المشروعات الخدمية عبر الإدارة والتمويل وليس التسعير.

وأوضح السلاب أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد أسعار الخدمات للمواطنين وليس القطاع الخاص أو المستثمر، منوهًا بأن المستثمر سيقوم بالمشاركة عبر تقديم التمويل لتطوير المرفق ويقوم بإدارته لبعض القطاعات داخل المشروع بتوفير العائد من المشاركة، عن طريق الإعلانات على سبيل المثال وليس الحصر وليس له دور في أسعار هذه الخدمات.

ونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن القانون سيدخل القطاع الخاص في التمويل؛ حتى لا تكون هناك ضغوط على الموازنة العامة للدولة عبر مصادره الخاصة، مشيرًا إلى أن القانون يسير مواكبًا لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الشاملة لكل مؤسسات الدولة.

وأضاف السلاب أن مصر حاليًّا تقوم بمشروعات عملاقة وأغلبها خدمية وتكلف الدولة مبالغ طائلة، موضحًا أن تكلفة المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ستتيح تمويلات خارجية وعادة ما يكون المستثمر قادرًا على الاقتراض من الخارج بالدولار وبالتالي ستكون الفائدة أقل مما يعود على التكلفة ومن ثم يعود على السعر بالنسبة للمواطن.

ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن القانون يسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعود بالنفع على الدولة، ويوفر خدمة أفضل للمواطن دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية، مؤكدًا أن القطاع الخاص إحدى الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توزيع المخاطر بين القطاعَين الخاص والعام وزيادة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات.

وشدد السلاب على أن المشروعات العملاقة تحتاج إلى إنجاز وعمل جماعي لتكون على أفضل حالتها، نافيًا أن يكون هناك أي تخوفات من هذا القانون؛ لأنه حدد المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.

ويهدف القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

ويهدف القانون إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة المسبقة.

وتأتي أهداف مشروع القانون في جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي، بالإضافة إلى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات والسرعة في إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

ويهدف المشروع إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديًّا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.