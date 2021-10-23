شعراوي: أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المدفن الصحي الآمن بمنطقة قلابشو بمركز بلقاس للتخلص من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات بالمحافظة وذلك ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة والدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور هشام شريف، العضو المنتدب لشركة " إيكارو ".

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي من مسئولي شركة "إيكارو" والتي قامت بتنفيذ وتصميم وتشغيل المدفن الصحي الهندسي في قلابشو، حيث تم الإشارة إلى طريقة الاستقبال اليومي للمرفوضات الناتجة عن مصانع المعالجة الموجودة في مراكز أجا والسنبلاوين وبلقاس وسندوب والتي تعمل حالياً والمصانع الجاري إنشاؤها في باقي مراكز المحافظة.

ويتم عمل التغطية اليومية وسحب السائل الرشيح وتجميع الغازات إن وجدت، كما تم الاشارة أيضاً إلى أن هذا المدفن صحيا من الناحية الهندسية وروعي فيه أعمال العزل والتبطين طبقاً للموافقة البيئية الصادرة من وزارة البيئة وهذا المدفن تم تنفيذه على مساحة 50 فدانا.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المدفن الصحي لمتابعة مراحل التنفيذ للمدفن، وقال وزير التنمية المحلية إن الشركة المصرية لتدوير المخلفات " إيكارو " طبقاً للعقد الموقع بينها وبين محافظة الدقهلية أنشأت وتتولى إدارة وتشغيل المدفن الصحي المقام على مساحة 50 فدانا بمنطقة قلابشو ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بالمحافظة إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقا للضوابط والمعايير البيئية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع وذلك على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.

كما أشار شعراوي إلى أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف المنشود وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف شعراوي: محافظة الدقهلية ستشهد أيضا إقامة بعض المشروعات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بعد أن تم توقيع عقد الاستشاري الخاص برفع قدرات وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المُخلفات الصلبة، وجاري إعداد الخطة الاستثمارية للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر وتتضمن إنشاء محطات وسيطة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات ورفع بعض التراكمات في مقلب نبروه وإضافة خط في مصنع بلقاس.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالدقهلية ستساعد على إعادة الوجه الحضاري لشوارع المحافظة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة المهمة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المساحة الكلية للمدفن الصحي تبلغ حوالي 50 فدانا​ ويبلغ العمر الافتراضي للمدفن حوالي 10 سنوات ويتكون من 4 خلايا فرعية حيث تم إنشاء الخلية الأولى على مساحة 12.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه حيث تصل التكلفة الإجمالية للمدفن بعد إنشاء باقي الخلايا إلى حوالي 70 مليون جنيه.

وأوضح أن مدة تشغيل كل خلية تبلغ 30 شهرا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للخلية الفرعية الأولى حوالي 1.4 مليون طن والحد الأدنى لارتفاع الخلية 20 مترا من متوسط منسوب طرق الخدمات، كما يضم المدفن بعض المرافق من بينها مبنى إداري بمساحة حوالي 180 م2 ومبنى مراقبة ميزان بسكول والميزان بوزن 120 طنا.

وخلال الافتتاح التقى اللواء محمود شعراوي، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين قدموا الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه لمحافظة الدقهلية لتحسين مستوى النظافة بجميع مراكز المحافظة ورفع كافة التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المُخلفات.