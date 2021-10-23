غدا.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة على مدار يومين

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الأحد، وعلى مدار يومين؛ لمناقشة مشروع قانون وما يستجد من أعمال.

ويناقش المجلس - خلال جلسته الغد - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويستكمل المجلس - خلال جلسته العامة بعد غد - مناقشة مشروع القانون، بالإضافة ما يستجد من موضوعات على جدول أعمال المجلس.