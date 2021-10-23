غدا.. مصر للطيران تسير 80 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 80 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٢ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، إربيل، الكويت، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، برشلونة، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة)، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم)، و٧رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​