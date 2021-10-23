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الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني بـ15 مايو (مواعيد وإجراءات)

12:36 م السبت 23 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء، في طرح كراسات شروط شقق 15 مايو للبيع، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم ٣١، بمساحات تتراوح بين ٦٨ إلى ٨٥ مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.​

شقق الإسكان وزارة الغسكان كراسة شروط شقق الإسكان 15 مايو الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

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