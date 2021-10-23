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الإثنين.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 21

12:12 م السبت 23 أكتوبر 2021
الإثنين.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 21

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد، وذلك مساء الاثنين 25 أكتوبر الجاري بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية.

قالت عبد الدايم: إن مهرجان الاسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يعد تظاهرة عالمية تجرى حوارا فنيا بين مختلف الشعوب يستند إلى الموروث الانسانى المحلي.

وأضافت عبد الدايم: إن الفعاليات تجمع نماذج من الثقافات التي تعكس قيم العديد من المجتمعات، مشيرة إلى أن الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسرا للتقارب بين الدول.

من جانبه قال المخرج هشام عطوة: إن الفعاليات هذا العام يشارك بها 8 فرق دولية عربية وأجنبية من الأردن والكونغو وأذربيجان وفلسطين والسودان والمكسيك واندونيسيا ونيبال، بالإضافة إلى 9 فرق محلية تمثل أكثر من 8 محافظات مصرية هي الاسماعيلية والأقصر، الشرقية، العريش، أسوان، أسيوط، سوهاج، مطروح.

وأضاف: العروض تقام على7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها هي التل الكبير، الدنفاه، الشيخ زايد، الفيروز، القنطرة، فايد، وحفل الافتتاح يشهد إقامة معرضين أحدهما للكتاب وآخر للفنون التشكيلية.

يشار إلى أن الفعاليات تستمر حتى السبت 30 أكتوبر ويتضمن حفل الختام تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

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إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الفنون الشعبية

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