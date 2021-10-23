محافظ القاهرة يتفقد انتهاء إزالات محور عدلي منصور

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، انتهاء إزالات محور مسطرد "عدلي منصور".

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية.

يذكر أن محور المستشار عدلي منصور يبلغ طوله 16 كم وذلك لخدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية.