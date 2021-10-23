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محافظ القاهرة يتفقد انتهاء إزالات محور عدلي منصور

12:04 م السبت 23 أكتوبر 2021
محافظ القاهرة يتفقد انتهاء إزالات محور عدلي منصور

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، انتهاء إزالات محور مسطرد "عدلي منصور".

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية.

يذكر أن محور المستشار عدلي منصور يبلغ طوله 16 كم وذلك لخدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية.

خالد عبدالعال محور عدلي منصور محافظ القاهرة محور مسطرد

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