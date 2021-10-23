بـ١٠ كاميرات ويخرجها محمد نصر.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبطل النيجر

كتب مينا غالي

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في السادسة من مساء اليوم، مع نظيره الحرس الوطني بالنيجر، في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسندت إدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إخراج المباراة للمخرج محمد نصر الدين.

وكشفت مصادر لمصراوي، أنه تقرر أن يتم إخراج المباراة بوحدة HD وبعدد كاميرات يصل لـ10 كاميرات.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورتس، التي حصلت على حقوق بث المباريات، كما تنقل قناة الأهلي المباراة أيضًا.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

· أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلي.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

· ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.