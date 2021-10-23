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ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تعلن انخفاض آخر في درجات الحرارة وتوجه 3 نصائح

10:56 ص السبت 23 أكتوبر 2021
ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تعلن انخفاض آخر في درجات الحرارة وتوجه 3 نصائح

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض آخر في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي حيث تكون الأجواء معتدلة على أغلب المناطق.

وأضافت الهيئة، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون على كافة الأنحاء بشقيها العظمى والصغري، حيث تسجل القاهرة 26 - 18، والسواحل الشمالية 27 - 20، شمال الصعيد 29 - 19، جنوب الصعيد 34 - 21.

وتابعت الهيئة: "سيكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر كما تبقى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد".

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، وتوخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا، ومتابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.​

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