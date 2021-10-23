القوي العاملة: تعيين 2413 شابا منهم 37 من ذوي الهمم بالمنوفية

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية قامت بتعيين 2413 شابا من بينهم 37 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثا عن العمل.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

من جانبه، أوضح مدير المديرية علي حامد الزقم - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي - أن المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، وبمجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 وأسفر عن تحرير 121 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 143 منشأة لإزالة المخالفات.

وأشار إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضرا للمنشآت المخالفة.