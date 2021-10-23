"اهرب من الزحمة".. أبرز التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم

​​أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق شارع الهرم كليًا لأجل غير مسمى، أمام حركة السيارات بكافة المحاور والطرق المؤدية لمنطقة أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية، بعدما تم غلق كلي لاتجاه واحد بشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، لإنشاء محطة مترو المريوطية ضمن 6 محطات مترو جرى تسليمها للشركة المنفذة للخط الرابع لمترو الأنفاق.



وأضافت المحافظة أن إدارة المرور كثفت من تواجد الأوناش والخدمات بمحيط تلك الأعمال لرفع أي أعطال للسيارات، وتم إجراء مجموعة من التحويلات المرورية بالمنطقة ولن يتم الاستعانة بأي طرق آخرى لحين الانتهاء من تلك الأعمال.



وشملت التحويلات المرورية التي أجرتها إدارة المرور:

- التحويلة الأولى:

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.



أو السير يمينًا في اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.



التحويلة الثانية:

- حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.



- ثم الدخول يمينًا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.