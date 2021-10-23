بعد تدخل 3 وزارات.. هل تستقر أسعار البيض؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 60 جنيهًا في بعض الأماكن؛ قبل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارات الزراعة والتموين والداخلية، في إطار جهود حل الأزمة.

وقال الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار البيض تراجعت وستستقر في المزرعة عند 45 أو 46 جنيهًا للكرتونة، بينما تصل للمستهلك بـ50 جنيهًا.

وأضاف الغناني في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الاتحاد يستطيع توريد ما يقرب من 750 ألف بيضة يوميًا، لافتًا إلى أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي، بالإضافة إلى عدم مشكلة في الإنتاج، مؤكدًا أن المشكلة في التوزيع.

وتابع: "نتغلب على مشكلة التوزيع من خلال طرح البيض في منافذ وزارة الزراعة والتموين وأمان"، مؤكدًا أن العربات تتحرك كل يوم في الرابعة والنصف صباحًا من المزارع إلى منافذ البيع".

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على دخول البيض البورصة السلعية، حتى يمكن تحديد سقف لتسعيره، مضيفًا أن الأمر سيتطلب بعض الوقت لتنفيذه.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت أكثر من 97% من احتياجاتها من الدواجن ولديها اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير، موضحًا أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بلغ 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.

وأوضح في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن وزارة الزراعة تضاعف الإنتاج من خلال تنفيذ 9 مزراع إنتاجية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدًا أن زيادة المعروض أحد أهم وسائل تخفيض التسعير.

ولفت القرش إلى الانعقاد المستمر بين مختلف الوزارات والكيانات المنتجة، بهدف مراقبة المنتجات الاستراتيجية عبر منافذ الوزارة المنتشرة في محافظات الجمهورية.