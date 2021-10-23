"كورونا" في 24 ساعة| 885 إصابة في مصر.. وفايزر تعلن فاعلية لقاح الأطفال بنسبة 91%

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 885 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 44 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

44 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عوض تاج الدين: أنفقنا ما يعادل 300 أو 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات

عوض تاج الدين: نعتمد على الحالة الإكلينيكية لتمييز الإصابة بالفيروس وليس تحليل "PCR"

الإعلامية هبة الأباصيري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محافظ الشرقية: لجان طبية في الشوارع وأماكن التجمعات لتلقي لقاح الكورونا - صور

جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 242.4 مليون حالة

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصادق رسميًا على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

روسيا تعيش كابوسا بسبب العزوف عن تلقي اللقاحات

ولاية تركية تدعو مواطنيها لتلقي اللقاح عبر مكبرات الصوت بالمساجد

فايزر تعلن فاعلية لقاح الأطفال ضد كورونا بنسبة 91%

كورونا في أمريكا: 3ر45 مليون إصابة حتى الآن

بريطانيا: طرح أكثر من خمسة ملايين جرعة معززة لمواجهة كورونا