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قبل مناقشته في الشيوخ.. ننشر نص قانون نفاذ الموارد الإحيائية

08:30 ص السبت 23 أكتوبر 2021
قبل مناقشته في الشيوخ.. ننشر نص قانون نفاذ الموارد الإحيائية

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية.

مجلس الشيوخ قانون نفاذ الموارد الإحيائية لجنة الطاقة لجنة القوى العاملة

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