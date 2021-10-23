​بالفيديو.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع النيل السياحي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه عدد من قيادات المحافظة، أعمال تطوير شارع النيل السياحي الممتد بأحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة.

وجاءت جولة المحافظ للوقوف على الوضع الحالي للأعمال ونسب التنفيذ للإسراع من وتيرتها، فى ضوء أعمال التطوير التى تنفذها محافظة الجيزة لشارع النيل لإضفاء اللمسات الجمالية به وإظهاره بالشكل اللائق.