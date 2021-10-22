الفنانة شيرين جرجس: استوحيت عملي في "الأبد هو الآن" من درية شفيق

(مصراوي):

عبرت الفنانة التشكيلية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية شيرين جرجس، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض الدولي "الأبد هو الآن"، والذي يقام لأول مرة في سفح الأهرامات.

وقالت شيرين في تصريحات خاصة: "استوحيت هذا العمل الفني من بيت شعر لدرية شفيق، وقد كتبت القصيدة بعد رحلة طويلة إلى باريس وكانت أول النساء المصريات التي حصلت على الدكتوراه من جامعة السوربون، وشعرت بنفس إحساسها عندما عدت من رحلتي بالخارج، تغيرت كثيرًا رغم أنني أنتمي إلى الأقصر وقضيت بها 14 عامًا من حياتي، وعدت بعد رحلة دراسية".

وأضافت: "لم أكن أعلم شيئًا عن حياة درية شفيق وغيرها من المناضلات النسويات وعملت بحث حول عملها وحياتها، وكنت أريد أن اعمل شبه حاوية تجمع قصص كثيرة عن نساء ناجحات مثل هدى شعراوي".

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التى مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن.



وذكر بيان مؤسسة "أرت دي ايجيبت" أن المعرض - الذى يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.



ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.