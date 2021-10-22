رئيس جهاز "العاشر": بيع 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بيع 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (29 : 92 م2) بالمزاد العلني، في مقر السوق الملحق بها مبنى الشهر العقاري بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة بالمدينة، لتوفير الخدمات.

وأوضح عمران، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 45000 جنيه و77000 جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية 175000 جنيه.

وأشار عمران إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لسكان المدينة وزيادة فرص الاستثمار فيها، لافتًا إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور مسئولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.