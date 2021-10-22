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حدث في 8 ساعات| حقيقة تغريم الطلاب بسبب اللقاح ونصيحة من الأرصاد بشأن ملابس الشتاء

08:11 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| حقيقة تغريم الطلاب بسبب اللقاح ونصيحة من الأرصاد بشأن ملابس الشتاء

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مصادرة 57 حيوانًا بريًا من سوق الجمعة، تشييع جثمان المفكر حسن حنفي لمثواه الأخير من جامعة القاهرة، وحقيقة تحصيل غرامات من طلاب الجامعات بسبب لقاح كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لقاح كورونا جامعة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي غرامات مالية هيئة الأرصاد الجوية فيلم ريش

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