حدث في 8 ساعات| حقيقة تغريم الطلاب بسبب اللقاح ونصيحة من الأرصاد بشأن ملابس الشتاء
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، مصادرة 57 حيوانًا بريًا من سوق الجمعة، تشييع جثمان المفكر حسن حنفي لمثواه الأخير من جامعة القاهرة، وحقيقة تحصيل غرامات من طلاب الجامعات بسبب لقاح كورونا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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