وزيرة الثقافة: إقامة معرض الكتاب 26 يناير المقبل

(مصراوي):

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

وقالت عبدالدايم في بيان صحفي: "تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بالدورة إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتي 18 نوفمبر المقبل".

وأضافت: "سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، ولأول مرة سيتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل، تضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل".

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصرح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن التقديم متاح من خلال المنصة الإلكترونية فقط cairobookfair.gebo.gov.eg ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد.

وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والاجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.