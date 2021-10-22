بحضور قيادات من الأحزاب.. "حماة الوطن" بالجيزة يحتفل بانتصارات أكتوبر

(مصراوي):

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، برئاسة نافع عبدالهادي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حفلًا رسميًا في نادي الجيزة الرياضي للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحضر الحفل عددا من قيادات ونواب الأحزاب المنافسة، حيث حضر رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب لحزب الوفد النائب سليمان وهدان، وكذلك رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب محمد أبو هميلة، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة المستشار أحمد حبيب.

ورحب عبدالهادي بالحضور، مؤكدًا أن حضور قيادات من هذه الأحزاب احتفالية حزب حماة الوطن بالجيزة لو خير دليل على الأجواء الديمقراطية التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن والأحزاب الأخرى التي شاركته في هذا الاحتفال في خندق واحد هو الحفاظ على أمن واستقرار مصر، منوها إلى أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر تمثل أهمية بالنسبة للجميع.

من ناحيته، أعرب وهدان عن سعادته للمشاركة في احتفال بهذه المناسبة، مؤكدا أن مصر تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس السيسي بعد المعاناة التي مرت بها خلال الفترات السابقة.

وأكد وقوف حزب الوفد مع الأحزاب الأخرى في المناسبات والمواقف الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا لديها أحزاب وطنية هدفها مساندة الدولة والشعب المصري على الأمن والاستقرار.

في السياق ذاته، أكد أبو هميلة هو أحد المشاركين في حرب أكتوبر، أنه يشعر بالفخر لمشاركته في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر أعادت لمصر والأمة العربية كرامتها.

ونوه إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت قوية وقادرة على مواجهة التحديات، مشيدا بالتنسيق الحاصل بين الأحزاب وبعضها البعض من أجل دورها الوطني.

وحضر الحفل، الذي شهد فقرات استعراضية وغنائية وطنية، لفيف من قيادات حزب حماة الوطن بالجيزة والأحزاب الأخرى بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والحزبية.