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​تعيين حسام لبن أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن

06:43 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
​تعيين حسام لبن أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن

النائب أشرف رشاد

كتب- نشأت علي:

قرر النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، تعيين حسام السيد منير لبن، أمينًا مساعدًا للشئون البرلمانية، ذلك في إطار عدد من التغييرات التي يعمل عليها الحزب في الآونة الأخيرة والدفع بالقيادات السياسية الشابة المؤثرة في الشارع المصري.

وشهدت الفترة الأخيرة نشاط مكثف من الحزب من خلال تنظيم دوري مستقبل وطن، وافتتاح عدد من المقرات بالمحافظات المختلفة وتعيين عدد من الشخصيات السياسية البارزة والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

النائب أشرف رشاد مجلس النواب حزب مستقبل وطن حسام لبن

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