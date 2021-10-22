الصحة: احذروا 3 علامات تدل على الإصابة بمرض السكر
(مصراوي):
قالت وزارة الصحة، إن التأخر في التئام الجروح، وكثرة التبول، والجوع الشديد من أهم أعراض الإصابة بمرض السكر.
ووجهت الصحة نصيحة للمواطنين، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك": "اكشف واتعالج بالمجان في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
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