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الصحة: احذروا 3 علامات تدل على الإصابة بمرض السكر

06:16 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
الصحة: احذروا 3 علامات تدل على الإصابة بمرض السكر

مرض السكر

(مصراوي):

قالت وزارة الصحة، إن التأخر في التئام الجروح، وكثرة التبول، والجوع الشديد من أهم أعراض الإصابة بمرض السكر.

ووجهت الصحة نصيحة للمواطنين، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك": "اكشف واتعالج بالمجان في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي". ​
مرض السكر

مرض السكر الجوع الشديد التبول التئام الجروح وزارة الصحة

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