مطار أبوسمبل يستقبل 7 رحلات لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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بينها كوبرا.. مصادرة 57 حيوانا بريا من سوق الجمعة للأسبوع الرابع على

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار أبو سمبل 7 رحلات جوية، لنقل الوفود المشاركة والسائحين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد

أبوسمبل، والتي تحدث مرتين كل عام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، والأخرى 22 فبراير، الظاهرة التاريخية التي تدل على إبداع المصريين القدماء.

وتم تشكيل فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار، لاستقبال ضيوف مصر مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة وصحة الركاب، وتم استقبال الركاب بالورود والحلوى والهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية والاستعراضات الفلكلورية، وقامت فرق العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام.

وضمت الوفود المشاركة السفراء والدبلوماسين، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف والوكالات العربية والأجنبية وكبار الكتاب وعدد من الشخصيات المهمة.