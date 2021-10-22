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الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية في هذا التوقيت - فيديو

04:21 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية في هذا التوقيت - فيديو

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

كتب-أحمد مسعد:

وجهت منار غنيم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين حول حالة الطقس خلال فترات النهار والليل.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية إكسترا نيوز، الجمعة، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، مشددة على استقرار الأحوال الجوية، مع وجود أجواء خريفية على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار والليل.

وأشارت إلى أن الطقس خريفى معتدل علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونصحت بارتداء جاكت خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لافتة إلى أن الطقس يكون مائل للبرودة في هذا التوقيت.

ولفتت إلي أن الطقس خريفي معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للحرارة علي شمال الصعيد، حارعلي محافظات جنوب البلاد.

ونبهت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة بمنطقة دون الأخرى على محافظات مطروح دمياط بورسعيد، العريش، مشددة على أن الأمطار لن تكون عائقا للأعمال اليوم.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الملابس الشتوية

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