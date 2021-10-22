مدير حياة كريمة: استثمارات غير مسبوقة لتحسين أحوال نصف سكان مصر.. و350 مليار جنيه لتنمية الصعيد

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخلت عن سياسة دفن الرأس في الرمال والتغاضي عن المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات والمناطق.

وأضاف جاد الكريم، لمصراوي، الجمعة، أن الدولة منذ عام 2014 وهي تتبنى مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير في جميع المناطق وخاصة الأكثر والأشد فقرا والمحرومة من الخدمات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع مدير حياة كريمة أن القيادة السياسية الحالية أتت في ظل أوضاع معيشية واقتصادية سيئة وواجهت عقود طويلة من الإهمال والتراخي أدى إلى تفاقم مشكلات الدولة.

وأوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة تطوير الريف المصري لتحسين ظروف وأحوال ما يزيد عن نصف الشعب المصري تحسينا متكاملا صحيا وثقافيا وتعليميا وبنية أساسية وغيرها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات غير مسبوقة في تاريخ مصر لتغيير واقع الفئات الأكثر حرمانا والأكثر تهميشا بتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليار جنيه وهو رقم لم يتوفر في تاريخ مصر لتنفيذ برنامج بهذا القدر من الضخامة والشمول.

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، على أن الصعيد على وجه التحديد كان له نظرة اهتمام خاصة من القيادة السياسية قبل أن يتم إطلاق مبادرة تطوير الريف المصري بوقت طويلـ موضحا أن محافظات الصعيد استحوذت على محو 350 مليار جنيه من مخصصات الدولة خلال السنوات السابقة.

وشدد على أن الحكومة تنفذ منذ سنوات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لخلق تنمية متكاملة لأهالي الصعيد وخلق فرص عمل لتوفير دخل ثابت للأسر في الصعيد فضلا عن المشروعات الأخرى.