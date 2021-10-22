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ولاية تركية تدعو مواطنيها لتلقي اللقاح عبر مكبرات الصوت بالمساجد

02:49 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
ولاية تركية تدعو مواطنيها لتلقي اللقاح عبر مكبرات الصوت بالمساجد

لقاح كورونا

إسطنبول - (د ب أ):

لجأت السلطات في جنوب شرق تركيا إلى طرق مبتكرة لتشجيع السكان على الإقبال وتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مثل استخدام نظام الآذان الموحد في المساجد بالمناطق الريفية.

ويعد جنوب شرق تركيا أقل مناطق البلاد تضررا، من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقرأ مسؤولو الصحة المحليون في قرية سوجاك بولاية موش أسماء السكان الذين لم يتلقوا اللقاح، أو لم يحصلوا على الجرعة الثانية، وذلك عبر مكبر صوت في المسجد المحلي، حسبما ذكرت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الجمعة.

وفي وقت لاحق، وقف القرويون في طوابير أمام مركز متنقل للتطعيم، لتلقي اللقاح. وهذا المركز واحد من 20 مركزا في مدينة موش، عاصمة الولاية، وفقا للتقرير.

وتستمر الفرق الصحية في المرور على المنازل للترويج لتلقي اللقاح، بحسب ما نقلته القناة عن مسؤولة محلية.

وذكر أحد السكان المحليين، ويدعى يوسف أوكشاش، أنه نسي الحصول على الجرعة الثانية، لكنه تلقاها بعد أن سمع اسمه عبر مكبر الصوت.

لقاح كورونا ولاية تركية مكبرات الصوت بالمساجد فيروس كورونا تركيا

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