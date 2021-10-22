للمرة الأولى.. الأوقاف: توزيع أكثر من 100 ألف زي أزهري على الأئمة في العام المالي الحالي

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع خمسة آلاف زي أزهري على الأئمة، الثلاثاء المقبل، وهي الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، بعد أن تم الصرف مرتين متتاليتين، الفترة الماضية.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أنه سيتم توزيع أربعة آلاف عمامة للأئمة كدفعة أولى للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م، لافتة إلى أنه سيتم لاحقًا نشر أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، ضمن حرصها على توفير الزي الأزهري اللائق للأئمة.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنها توفر خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م أكثر من 100 ألف زي أزهري، يتم توزيعها كاملة على الأئمة في عام واحد لأول مرة في تاريخ الوزارة منذ إنشائها.