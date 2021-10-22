"الريف المصري": إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بغرب المنيا

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بأراضي "الريف المصرى الجديد" في منطقة غرب غرب المنيا، لخدمة منتفعي المشروع.

وقال المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد إنه تم الانتهاء بالفعل من إسناد مهام إقامة محطات الكهرباء الثلاث، ومد شبكات الكهرباء بأراضي المشروع، لإحدى الشركات الوطنية، والتي قامت من جانبها بشحن وإقامة عدد من الكرفانات الخاصة بها داخل محيط المنطقة الخدمية بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك لإقامة فنييها وكوادرها وإدارة ومتابعة العمل تحت إشراف شركة الريف المصري، وذلك بهدف سرعة إتمام الأعمال اللازمة لتوفير الكهرباء بالمنطقة، في أفضل وأسرع صورة ممكنة، وبأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين من منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان بغرب المنيا .

وأضاف أنه من المقرر أن تتضمن أعمال المحطات الثلاث إقامة محطة كهرباء بجوار المزرعة النموذجية لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي تقوم الشركة حاليا بإقامتها لتكون دليلا إرشاديا ونموذجا عمليا لكافة المنتفعين من مزارعي ومستثمري منطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى تركيب عدد كبير من أعمدة الإنارة بالمنطقة، نحو استهداف الربط بين أراضي شركة الريف المصري والمشروع القومي ال1.5 مليون فدان في كل من منطقتي غرب غرب المنيا و امتداد غرب المنيا.​