الأزهر يدعو للمشاركة في ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة

كتب - محمود مصطفى:

دعا الأزهر الشريف المهتمين بالخط العربي والزخرفة للمشاركة في أعمال الملتقى الذي تقرر انعقاده بالجامع الأزهر، في الفترة من 24 ديسمبر 2021 وحتى 2 يناير 2022، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وقال الأزهر ،في بيان اليوم،: " إنه من المقرر أن تقام احتفالية كبرى على هامش الملتقى لتكريم فناني الخط العربي والزخرفة، المبدعين المتميزين من المشاركين في الملتقى، بجانب عقد ورش عمل ومحاضرات فنية وأثرية ".

ويأتي الملتقى ضمن مبادرات الأزهر الشريف للاحتفاء بالخط العربي، وبمناسبة اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية، كما يسعى الملتقى للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستعمل الحروف العربية.

كما تهدف المشاركة بالملتقى إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة إتقان الخط العربي، وتشجيع الأجيال الشابة على تعلم الخط العربي وإتقانه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى الاهتمام بجماليات الخط العربي، والزخارف والتصميمات.

وحددت اللجنة المنظمة للملتقى مجموعة شروط الاشتراك في مسابقة الملتقى السنوي، وهي أن يكون الاشتراك بشكل فردي وبقلم صاحب العمل المشارك، ولا تُقبل الأعمال الجماعية، وألا تزيد أعمال المشارك في الملتقى عن عملين، ولن تقبل الأعمال الطباعية أو المنسوخة أو المعالجة رقيمًا، بالإضافة إلى أن يكون العمل حديثًا، ولا يحمل أية دلالة أو إشارة مسيئة أو يشير إلى تعصب للجنس أو اللون أو العرق أو الدين، وللجنة الحق فيما تراه مناسب للعرض دون إبداء أسباب.