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صور أقمار صناعية.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة

11:39 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
صور أقمار صناعية.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة

سقوط أمطار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا (السلوم - مطروح - إسكندرية - بلطيم - بورسعيد - دمياط).

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسواحل شمال الدلتا على فترات متقطعة غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

كما تظهر صورة القمر الصناعي أيضا الشبوة المائية على مناطق من وسط سيناء سرعان ما تنقشع.

وتستمر الأجواء الخريفية المعتدلة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم ٢٧ درجة، والسواحل الشمالية من ٢٦:٢٧ درجة، وشمال الصعيد ٢٨ درجة، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة.​

أقمار صناعية خريطة سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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